Governo dos Açores diz haver tentativas de "sabotagem" na vacinação contra a Covid-19

O secretário da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, assumiu esta sexta-feira a "desorganização" que tem decorrido na vacinação contra a covid-19 na região, mas realçou que estão a ocorrer tentativas de "sabotagem" ao processo.

O governante falava depois de na quinta-feira ter afirmado que apareceram no posto de vacinação das Portas do Mar várias "pessoas que tinham sido contactadas" indevidamente por parte da Câmara de Ponta Delgada para serem vacinadas.

"Assumo os erros do processo, assumo a desorganização, assumo as dificuldades, assumo todos os processos, que têm de ser investigados no âmbito do Serviço Regional de Saúde, mas também disse que não é só isso. Isso é um problema e estamos a corrigir e a intervir nesta matéria. Mas, para além disso, existe também sabotagem", declarou Clélio Meneses, após um encontro com jornalistas em Ponta Delgada.