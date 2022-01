Governo dos Açores manifesta pesar por falecimento de David Sassoli

O Governo Regional dos Açores manifestou, esta terça-feira, o seu "profundo pesar" pelo falecimento de David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, "um europeísta convicto" de "caráter humanista".

Numa nota publicada na página na Internet do Governo Regional, o executivo açoriano endereça ainda à família e ao Parlamento Europeu "sentidas condolências".

David Sassoli, nascido em Florença, "foi um europeísta convicto, revelando sempre o seu caráter humanista enquanto Presidente do Parlamento Europeu, cargo que exerceu com elevação e, no exercício do qual, promoveu a defesa dos valores da União Europeia, nomeadamente da democracia e da solidariedade", lê-se ainda.