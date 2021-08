Governo dos Açores reforça Saúde com 24 médicos de Medicina Geral e Familiar

O Serviço Regional de Saúde dos Açores vai ser reforçado com 24 médicos de Medicina Geral e Familiar de forma a dar uma resposta "mais próxima e eficaz" aos cidadãos, anunciou esta terça-feira o executivo açoriano.

"O Governo Regional dos Açores determinou a contratação de 24 médicos de Medicina Geral e Familiar para a região, sendo oito para São Miguel, seis para a Terceira, cinco para São Jorge, dois para Santa Maria, dois para o Pico e um para a Graciosa", refere-se em nota de imprensa.

O secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, afirma, citado na nota, que se está "perante a concretização dos propósitos deste governo no sentido de dotar as Unidades de Saúde de médicos que permitam dar uma resposta mais próxima e eficaz" às populações de diferentes ilhas dos Açores.

Clélio Meneses considerou que o atual Governo dos Açores foi confrontado "com grandes problemas de resposta a este nível em várias ilhas e nalgumas localidades em particular", daí haver que "fazer um grande esforço para recuperar o Serviço Regional de Saúde destas dificuldades que, infelizmente, têm afetado os açorianos, para mais em tempo de pandemia, com a enorme exigência que tem recaído sobre os profissionais do setor".

De acordo com o Governo Regional, além das contratações referidas está em curso um procedimento concursal, "em vias de conclusão", de quatro assistentes de Medicina Geral e Familiar da Unidade de Saúde da Ilha do São Miguel.

Este processo encontra-se "em fase de recurso apresentado por uma das candidatas".