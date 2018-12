Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo e Liga reúnem-se na terça-feira

Mantém-se um boicote dos corpos de bombeiros às comunicações de ocorrências aos CDOS.

Por M.C. | 08:50

Depois de o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) ter mostrado vontade de regressar ao diálogo com a tutela, o Ministério da Administração Interna anunciou uma reunião com Jaime Marta Soares para 18 de dezembro.



No encontro serão discutidos os diplomas, aprovados em Conselho de Ministros, sobre a reforma da Proteção Civil.



Recorde-se que se mantém um boicote dos corpos de bombeiros às comunicações de ocorrências aos CDOS.



O Parlamento aprovou audições com os intervenientes desta polémica.