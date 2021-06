Governo e parceiros voltam à Concertação Social esta terça-feira

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se de novo na terça-feira para debater o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho e o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

A convocatória para a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi enviada às confederações patronais e sindicais pelo Conselho Económico e Social, a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A ordem de trabalhos da CPCS prevê a discussão dos próximos passos relativos ao Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que está em discussão pública, e das implicações e metas para Portugal do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, após Cimeira Social do Porto.

Está também em agenda o ponto de situação da pandemia da covid-19.

A reunião, que será realizada por videoconferência, foi antecipada um dia porque está marcada para quarta-feira uma reunião do grupo de trabalho do pilar europeu dos direitos sociais.