Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo e professores vão fazer as contas

Negociações vão decorrer antes do Orçamento.

Por Bernardo Esteves | 08:36

O Governo aceitou esta quarta-feira criar uma comissão técnica em conjunto com os sindicatos de professores para avaliar o custo da recuperação do tempo de serviço congelado.



A comissão vai iniciar o trabalho este mês para que os números sejam conhecidos quando Governo e sindicatos regressarem à mesa de negociações.



Na reunião desta quarta-feira no Ministério da Educação, em Lisboa, acompanhada no exterior por centenas de docentes, ficou definido que as partes voltam a negociar em setembro, antes do Orçamento do Estado.



"Teremos novos dados para dissipar qualquer nebulosa nesta matéria. Faremos um novo caminho [nas negociações]", disse o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.



Mário Nogueira anunciou as novidades discursando perante os professores, que as receberam com uma mistura de aplausos e assobios. Nogueira destacou o facto de, nesta reunião, o Governo não ter descartado a hipótese de devolver todo o tempo congelado: 9 anos, 4 meses e 2 dias.



Mas o ME frisou que considera apenas sete anos de tempo congelado e avisou, em comunicado, que "não é possível a contagem integral do tempo". O Ministério das Finanças também participou na reunião desta quarta-feira.



PORMENORES

Orçamento no vermelho

O Bloco de Esquerda considera que recuperar o tempo de serviço congelado dos professores é a linha vermelha do Orçamento.



Protestos nos Açores

Mais de cem professores manifestaram-se na ilhas do Faial e da Graciosa, esta quarta-feira, para exigir a reposição integral do tempo de serviço.



Greves em outubro

Mário Nogueira anunciou mais protestos em setembro, no início do ano letivo, bem como greves de professores em outubro.



Notas à meia-noite

Os resultados dos exames são afixados esta quinta-feira e há escolas, em especial no Norte, que abriram à meia-noite só para este efeito.