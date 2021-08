Governo e trabalhadores da IP avançam com negociações em setembro

O Governo e os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) deverão avançar com uma nova ronda de negociações sobre várias questões laborais na empresa em setembro, avançaram os sindicatos SINAFE e SINTAP, em comunicado.

O SINAFE - Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins e o SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos reuniram-se recentemente com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, "tendo em vista a abordagem de uma série de questões de grande interesse para os trabalhadores da rodovia e da ferrovia, com destaque para a necessidade de desbloqueio do processo de revisão do Acordo de Empresa (AE)" da IP, indicaram, num comunicado.

Da parte do ministro, afirmaram, "foi obtida a garantia de realização de novas rondas negociais, com início já a partir de setembro", das quais, esperam "se possa definir um calendário negocial para as diversas questões abordadas nesta reunião e resolver as questões que mais preocupam e afetam os trabalhadores da empresa Infraestruturas de Portugal", referiram, alertando para que, caso isso não aconteça, os sindicatos não terão "outra alternativa senão a de enveredarem por formas de luta mais duras, incluindo paralisações".

Na reunião, "os responsáveis das organizações sindicais presentes alertaram para a necessidade urgente de se iniciarem negociações nesse sentido, mas também sobre uma série de outras matérias sobre as quais pretendem alcançar entendimentos".

Assim, o SINAFE e o SINTAP disseram "que devem rapidamente ser encontradas soluções para as questões relacionadas com a avaliação de desempenho, incluindo a necessidade de alteração das quotas de avaliação existentes, a par do cumprimento pleno do Acordo de Empresa em vigor", sem deixar de lado "os trabalhadores do quadro de pessoal".

Além disso, o SINAFE e o SINTAP consideraram "premente a negociação da atualização da tabela salarial, do subsídio de refeição e das ajudas de custo, bem como a negociação dos suplementos remuneratórios em vigor na IP".

Na reunião foi ainda discutida "a necessidade de admissão de novos trabalhadores, de modo a que não continue a verificar-se a sobrecarga a que estão atualmente sujeitos os trabalhadores da empresa", bem como a reivindicação de "medidas que conduzam a um cumprimento mais escrupuloso das matérias relacionadas com a saúde e segurança no trabalho".

Os trabalhadores da IP já levaram a cabo várias greves nos últimos meses.