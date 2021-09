No dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo terminou a missão de coordenação da ‘task force’ para a imunização contra a Covid-19, o primeiro-ministro garantiu que há vacinas para a terceira dose. "Portugal tem já contratado um número de vacinas para vacinar toda a população com a terceira dose", afirmou António Costa, sublinhando estar apenas à espera das decisões da Autoridade Europeia do Medicamento e da Direção-Geral da Saúde.