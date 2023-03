O Governo lançou, esta quinta-feira, o concurso público com o preço base de 1,15 milhões de euros para a instalação de 141 blocos modulares de instalações sanitárias para a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa nos primeiros seis dias de agosto.As instalações terão ligação às redes de esgotos, água e eletricidade existentes no Parque Tejo/ Trancão. O concurso define um prazo de quatro meses durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as propostas.