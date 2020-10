Governo gasta 6,4 milhões de euros para combater covid nas escolas

A prevenção e contenção da covid-19 nas escolas do ensino básico e secundário tem um custo previsto de 6,4 milhões de euros para o próximo ano, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Segundo o documento esta segunda-feira entregue no parlamento, os programas de "prevenção, contenção, mitigação e tratamento" relacionados com a covid-19 nas escolas deverão representar uma despesa de 6,4 milhões de euros.

A pandemia de covid-19 obrigou ao encerramento das escolas em março do ano passado e a uma nova forma de estar nas escolas. A juntar às regras de distanciamento e higienização, os funcionários e alunos, à exceção dos do 1.º ciclo, passaram a ser obrigados a usar máscaras dentro dos recintos escolares.