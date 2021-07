Governo já prepara alívio nas restrições da Covid-19

Portugal prepara-se para alterar as políticas sobre a pandemia, tendo em conta que metade da população já está vacinada, revelou esta quinta-feira a ministra da Presidência.“O Governo sempre disse que o momento em que uma percentagem muito significativa da população tivesse duas doses de vacina seria um momento de mudança de políticas. Aproximamo-nos desse momento. É tempo também de ouvir os especialistas e, depois, de tomar as decisões”, disse Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros. A governante tinha sido questionada sobre a possibilidade de reabertura dos espaços de diversão noturna após a reunião do Infarmed na próxima terça-feira. Mariana Vieira da Silva admitiu que está em cima da mesa a regra de apresentação do certificado de vacinação para aceder a diversos espaços.