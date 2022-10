Governo lamenta morte de Adriano Moreira e destaca a "sua intervenção política e cívica"

O Governo apresentou este domingo as condolências pela morte de Adriano Moreira, que se destacou "pela sua intervenção política e cívica, com quem a democracia se soube reconciliar".

"Advogado, académico, político, pensador atento ao lugar de Portugal no mundo, às questões de Segurança e Defesa e à realidade internacional, destacou-se pela sua intervenção política e cívica, com quem a democracia se soube reconciliar", lê-se na nota de pesar publicada no portal do Governo.

O executivo apresentou, com pesar, as condolências à família e amigos de Adriano Moreira.