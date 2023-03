Governo lança 20 medidas para aumentar em 20% número de trabalhadores do Turismo

O Ministério da Economia lançou esta segunda-feira uma iniciativa com 20 medidas, como o plano para a modernização da rede de escolas de hotelaria, para aumentar em 20% o número de trabalhadores no setor do Turismo.

A agenda para as profissões do turismo foi esta segunda-feira apresentada pelo Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

"Esta é uma agenda estratégica, com 20 medidas, que visa aumentar em 10% os profissionais de turismo com o ensino secundário e superior, crescer em 15% no número de estudantes em turismo em todos os níveis de ensino e incrementar em 20% a população empregada no setor", adiantou, em comunicado, o Ministério da Economia e do Mar.