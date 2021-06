Governo lança plano de sustentabilidade no turismo e quer aumentar eficiência nos hotéis

O Governo apresentou a versão final do Plano Turismo + Sustentável 20-23 que conta com 119 medidas para aumentar a sustentabilidade no setor, incluindo atingir 75% de empreendimentos com sistemas de eficiência energética, hídrica e gestão de resíduos.

Este documento, que esteve em consulta pública desde outubro do ano passado, contempla 119 ações distribuídas por quatro eixos de atuação, "as quais resultam da proposta apresentada, em 26 de outubro de 2020, pelo Turismo de Portugal e dos contributos recebidos em sede de consulta pública, que terminou em 26 de janeiro de 2021", lê-se no documento.

O plano pretende estruturar uma oferta cada vez mais sustentável, qualificar os agentes do setor, promover Portugal como um destino sustentável e monitorizar o desempenho do setor para a sustentabilidade, de acordo com o Governo.