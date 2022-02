O Governo lançou o Programa Trajetos, destinado a apoiar jovens dos 18 aos 29 anos que não se encontram a trabalhar, a estudar ou em formação, habitualmente designados jovens NEET (sigla em inglês).





O programa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), cuja portaria foi esta sexta-feira publicada em ‘Diário da República’, tem duas vertentes. Uma destas, designada ‘Empreende Já’, é dirigida a jovens com o 12º ano e pretende apoiar empreendedores na criação de empresas e autoemprego. Na fase 1, o empreendedor tem direito a uma bolsa mensal de 600 euros durante 4 meses, a formação até ao máximo de 375 horas, e a tutoria de 30 horas, para desenvolver um plano de negócio. Cabe ao IPDJ aprovar as candidaturas à fase 1, tendo em conta a inovação, o potencial de empregabilidade, outros critérios, e do orçamento disponível. A fase 2, com duração máxima de 21 meses, prevê a constituição de uma empresa e criação de postos de trabalho para os empreendedores (pode ser em equipa). É atribuído um apoio entre 12 000 e 14 400 euros por empreendedor. As candidaturas começam em setembro.