Governo lança programa de apoio financeiro a congressos e eventos no interior

O Governo vai lançar um novo programa de apoio financeiro a congressos e eventos com mais de 50 pessoas no interior do país, anunciou esta sexta-feira à Lusa o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira."Este apoio financeiro permitirá baixar os custos para a realização de eventos no interior", destacou o governante, à margem da assinatura de contratos ao abrigo do programa Valorizar e lançamento da primeira pedra da unidade de enoturismo da Quinta Valle de Passos, em Valpaços, no distrito de Vila Real.Segundo Pedro Siza Vieira o novo programa 'Interior +' pretende promover, "além do turismo normal, o turismo de congressos e eventos para todo o país" estando aberto a todos os promotores "desde que envolvam mais de 50 pessoas".