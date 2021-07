Governo lança programa para criar mais de 600 vagas para realojamento de sem-abrigo

O Governo vai abrir um concurso para a celebração de protocolos com vista à criação de mais de 600 vagas para o realojamento de pessoas em situação de sem-abrigo em duas modalidades que considera inovadoras.

A portaria que estabelece as condições de acesso e candidatura à celebração destes protocolos foi esta sexta-feira publicada em Diário da República e, em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere que o objetivo é criar 600 novas vagas em projetos de 'housing first' e apartamentos partilhados.

"Estes protocolos pretendem promover o acesso a habitação para pessoas em situação de sem-abrigo, ao financiar as equipas técnicas de suporte e acompanhamento em resposta habitacional, numa abordagem personalizada que promova a sua autonomia e inserção social", refere a tutela.