Governo lança site e aplicação sobre plano de resposta ao coronavírus

O Governo lançou esta quarta-feira o site covid19estamoson.gov.pt/ com o objetivo de apresentar numa plataforma única todas as informações relevantes sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus.



De acordo com informação avançada em nota pelo gabinete do primeiro-ministro, o site "pretende ser um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pelo COVID-19, dando-lhes a conhecer todos os apoios disponibilizados, bem como a documentação necessária - nomeadamente os formulários que devem preencher - para a efetivação dos seus direitos".





"A par deste site, e para garantir que a informação chega aos mais diferentes públicos, será brevemente lançada uma app disponibilizando o mesmo conteúdo, que estará em permanente atualização", lê-se.

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24