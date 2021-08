Governo limita fumar em bares e discotecas

Proibição de fumar nos restaurantes, bares e discotecas que tenham uma área inferior a 100 metros quadrados, enquanto nos restantes estabelecimentos será obrigatório que os espaços exclusivos para fumadores sejam dotados de sistemas de ventilação. Estas são as principais medidas que constam de um projeto de portaria do Governo, que se encontra em consulta pública até ao dia 17 deste mês.O documento estabelece que a interligação entre os locais com permissão para fumar e os espaços onde tal não é permitido “é efetuada através de antecâmara com um mínimo de 4 m2, devidamente ventilada e com portas automáticas de correr na entrada e saída”.