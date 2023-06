Governo, Lisboa e Loures já celebraram contratos de mais de 30 milhões de euros para realização da JMJ

O Governo e as autarquias de Lisboa e Loures já assinaram contratos num total de 30,8 milhões de euros para a realização da Jornada Mundial da Juventude 2023, valor que representa 41% do gasto previsto pelas três entidades.

De acordo dados compilados pela agência Lusa, a partir do Portal Base da Contratação Pública, a administração central e os dois municípios adjudicaram até ao final de maio 44 contratos relativos a obras, serviços e locações para a edição deste ano da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que contará com a presença do Papa Francisco entre 02 e 06 de agosto e que deverá trazer a Lisboa e Loures cerca de 1,5 milhões de pessoas.

O Governo tem previsto desembolsar 30 milhões de euros (sem IVA) para a JMJ, enquanto as autarquias de Lisboa e Loures 35 e 10 milhões de euros, respetivamente, num total de 75 milhões de euros entre as três entidades.