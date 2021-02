Governo manda dar aulas na escola para alunos em risco

Os ministérios da Educação (ME) e do Trabalho e Segurança Social enviaram sexta-feira às escolas orientações para que sejam realizadas "atividades letivas em regime presencial" para alunos vulneráveis e em risco de abandono escolar. O documento refere que cabe às escolas e às comissões de proteção de crianças e jovens (CPCJ) identificar estes casos."Para o efeito, deve a escola providenciar os meios e as condições de segurança que permitam a frequência de atividades letivas em regime presencial, consoante o ano de escolaridade frequentado, bem como o apoio aos que necessitam de medidas de reforço à aprendizagem", refere o documento.Os diretores foram surpreendidos com a obrigação de ter de dar aulas presenciais, comunicada três dias antes do reinício das atividades letivas em regime à distância. "O Ministério da Educação podia ter sido mais claro e atempado, e deve esclarecer isto melhor. Tem de ser o professor titular a dar as aulas presenciais?", interroga-se Filinto Lima, da Associação de Diretores de Escolas Públicas, frisando haver escolas com "dezenas de alunos de risco". Em 2019, as CPCJ acompanharam 68 962 crianças e jovens.O ME nada esclarece sobre as aulas presenciais. "As escolas recebem alunos identificados, mobilizando para o seu acompanhamento, por exemplo, os professores encarregues de tutorias ou com serviço distribuído em áreas que não estão a funcionar. Com este apoio, poderão assistir às aulas e também ser acompanhados", disse ao, frisando que isto estava previsto numa resolução de Conselho de Ministros de 20 de julho.José Eduardo Lemos, presidente do Conselho de Escolas, diz que "não é possível dar aulas presenciais aos alunos vulneráveis, porque os professores estão em casa a dar aulas à distância aos outros alunos".Os encarregados de educação estão ansiosos e esperam que as aulas à distância durem pouco. "Seria bom que ao fim de 15 dias os mais novos voltassem ao ensino presencial", defendeu Jorge Ascensão, da Confap.As dificuldade de acesso à internet em muitas zonas do país preocupam alunos e pais. "Temos de procurar o sítio certo para aceder à internet", queixa-se Lisete Gonçalves, residente em Carrapuços, Ribeira de Pena, e mãe de Inês e Cristina, alunas do básico.O Tribunal Administrativo de Lisboa obrigou o Ministério da Educação a revelar à Fenprof as escolas com casos de Covid. Segundo a Fenprof, houve pelo menos um caso de infeção em 2933 das 5568 escolas do continente. "Isto desmente quem disse que as escolas não eram locais de contágio", diz Mário Nogueira, da Fenprof.