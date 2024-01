O Governo já não tem tempo de mudar a lei até às eleições, mas vai deixar um dossiê preparado para o próximo executivo o fazer e travar a reinscrição na Caixa Geral de Aposentações (CGA) de professores que foram transferidos para a Segurança Social (SS).A denúncia foi feita pela Fenprof, após reunir-se com o secretário da Estado da Segurança Social.“É reprovável, até no plano democrático, que um Governo altere uma lei porque não a quer cumprir”, afirmou a estrutura sindical, que considera esta “uma forma de atuação própria de regimes ditatoriais”.Este caso levou esta quinta-feira o Stop a manifestar-se junto à sede da CGA, em Lisboa, tendo exigido a reinscrição de milhares de professores e pessoal não docente impedidos de o fazer. A Fenprof manifesta-se terça-feira junto à residência oficial do primeiro-ministro.