Governo não cede na mobilidade por doença

O Ministério da Educação iniciou na passada quinta-feira o procedimento de Mobilidade por Doença (MPD) com as mesmas regras introduzidas o ano passado, ignorando as críticas da provedora de Justiça, que considerou o novo regime inadequado e recomendou a sua alteração. A Fenprof considera esta legislação "desumana" e fala de "insensibilidade" e "incapacidade [da equipa ministerial] para o exercício do cargo".A MPD permite a professores com doenças incapacitantes ou com familiares diretos nessa condição ficarem colocados mais perto de casa ou dos locais de tratamento. Mas as novas regras reduziram essa possibilidade, permitindo que apenas 10% do corpo docente das escolas seja formado por professores em MPD, e limitando as vagas consoante as disciplinas/grupos de recrutamento. A Fenprof garante que devido ao novo regime foi negada a MPD a "2800 docentes a quem foi reconhecida a existência de doença incapacitante", obrigando estes docentes "a largos períodos de baixa médica, num momento em que há falta de professores". A Fenprof aponta ainda o sofrimento mental e físico imposto a estes docentes por não poderem ensinar, tendo recordado "quatro casos de professores que vieram a falecer sem lhes ter sido reconhecido o direito à MPD". Este regime de MPD completa no próximo ano um período experimental de dois anos.