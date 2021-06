Governo não comenta declarações de Ferro e fala de "momento crítico" da pandemia

A ministra de Estado e da Presidência escusou-se hoje a comentar o apelo do presidente da Assembleia da República para uma deslocação massiva dos portugueses a Sevilha devido ao Euro, alertando para o "momento crítico da evolução da pandemia".

Na quarta-feira, em Budapeste, no final do jogo da seleção nacional de futebol que permitiu a qualificação para os oitavos de final do Euro2020, Eduardo Ferro Rodrigues disse esperar "que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final", de acordo com declarações transmitidas pela RTP.

"Eu não comento aqui, nunca comento declarações de outros órgãos de soberania", começou por responder a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa que decorreu após o Conselho de Ministros de hoje.

A governante aproveitou para avisar que "este é um momento crítico da evolução da pandemia" em Portugal.

"Aquilo que gostaria de reafirmar é a necessidade de procurarmos cumprir as regras, ser cautelosos, usar a máscara, evitar ajuntamentos", apelou.

Na mesma conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva anunciou que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento em Portugal, tendo em conta que o país se encontra "claramente na zona vermelha" da matriz de risco de controlo da pandemia.

Foi ainda decidido que Albufeira e Lisboa recuam no plano de desconfinamento e juntam-se a Sesimbra que já se encontrava no nível de risco muito elevado de incidência de covid-19, existindo ainda outros 25 concelhos em risco elevado.

A proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantém-se no próximo fim de semana, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à covid-19 pode passar foi outro dos anúncios feitos hoje pelo Governo.

Portugal registou nas últimas 24 horas duas mortes associadas à covid-19, 1.556 novos casos de infeções confirmadas, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo, uma diminuição nos internamentos em enfermaria e um aumento nos cuidados intensivos.