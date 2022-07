Os custos totais da organização da Jornada Mundial da Juventude e da vinda do Papa a Portugal, em agosto do ano que vem, devem rondar os 90 milhões de euros, mas o Governo ainda não adiantou o valor da comparticipação do Estado Central para a concretização do maior evento católico do Mundo.



A Câmara de Lisboa já fez saber que está disponível para investir até 35 milhões de euros e o presidente, Carlos Moedas, assegurou que uma primeira tranche, de 21 milhões, já mereceu aprovação do Executivo.









