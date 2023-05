Governo nega relação entre problemas informáticos e novo modelo de sorteio de processos

O Ministério da Justiça negou esta terça-feira que a "indisponibilidade momentânea" nos serviços informáticos e telefónicos da Justiça esteja relacionada com a operacionalização do novo modelo de distribuição eletrónica de processos.

"Ocorreu uma indisponibilidade momentânea, por um período inferior a 20 minutos (entre as 14h05, e às 14h23), no acesso aos serviços informáticos e telefónicos da Justiça, devido a um problema num equipamento. Ao contrário do que foi veiculado através de alguns órgãos de comunicação social, esta interrupção não está relacionada com os trabalhos de desenvolvimento para disponibilização do novo modelo de distribuição eletrónica de processos", lê-se na nota do Ministério da Justiça (MJ), esta terça-feira divulgada.

Negando qualquer ligação ao novo modelo de sorteio eletrónico de processos, o MJ esclareceu ainda que "o funcionamento normal de todos os sistemas foi já restabelecido, após a atualização do referido equipamento, incluída na renovação e reforço de toda a infraestrutura da rede de comunicações da Justiça, atualmente em curso, suportada por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência da Justiça (PRR)".