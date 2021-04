Governo pediu estudo de regras para quando população com mais 60 anos estiver vacinada

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que o Governo pediu aos técnicos um conjunto de regras para implementar depois de toda a população com mais de 60 anos estar vacinada, o que conta acontecer no final de maio.

O anúncio foi feito no final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, na qual se decidiu que o continente vai avançar para o próximo passo de desconfinamento, depois de ter sido decidido pelo Presidente da República não renovar o estado de emergência.

"O Governo solicitou à equipa da professora Raquel Duarte e Óscar Felgueiras, que nos deram o apoio técnico no desenho deste programa de desconfinamento, que preparem agora o conjunto de regras que deve vigorar em todo o país a partir do momento em que toda a população com mais de 60 anos esteja vacinada, o que contamos que aconteça no final do mês de maio", adiantou António Costa aos jornalistas.