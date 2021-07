Governo pode começar "transição para o pós pandemia", afirma Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que o Governo poderá começar "discurso de transição da pandemia para o pós-pandemia".Numa entrevista ao programa Circulatura do Quadrado, da TVI 24, o chefe de Estado sublinhou que as medidas tomadas pelo Executivo para combater a pandemia da Covid-19 "aguentaram tecido social", relembrando, contudo, que as mesma são "medidas transitórias e provisórias"."O governo vai definir um novo discurso, que não pode ser o do medo", admitiu Marcelo Rebelo de Sousa, numa entrevista a partir do Palácio de Belém.Em atualização