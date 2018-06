Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo português desaconselha permanência em várias zonas do norte de Moçambique

Ataques atribuídos a "um movimento insurgente de matriz islâmica" ameaçam segurança na região.

Por Lusa | 22:43

O Governo português aconselhou esta quarta-feira os viajantes a evitarem a permanência em várias zonas da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, afetadas por ataques atribuídos a "um movimento insurgente de matriz islâmica", restringindo as deslocações ao imprescindível.



O aviso aos viajantes portugueses foi esta quarta-feira atualizado no portal da Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Segundo o aviso, "a instabilidade e insegurança" na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, "impõem cuidados de segurança adicionais", uma vez que "têm sido noticiados vários ataques e incidentes graves" na região, nomeadamente nos distritos de Mocímboa da Praia, Macomia, Palma, Nangade, Quissanga e Pemba.



Os ataques são "alegadamente praticados por um movimento insurgente de matriz islâmica".



Face a este cenário, é desaconselhada "a permanência nas áreas mais afetadas" e recomendado que "as deslocações se limitem ao imprescindível", devendo, em caso de dúvida, "ser estabelecido um contacto com as entidades consulares".



A vila de Mocímboa da Praia e aldeias do meio rural da província de Cabo Delgado têm sido alvo de ataques de grupos armados desde outubro de 2017, causando um número indeterminado de mortes e deslocados.



Um estudo divulgado recentemente em Maputo aponta a existência de redes de comércio ilegal na região e a movimentação de grupos radicais islâmicos, oriundos de países a norte, como algumas das raízes da violência.



Na terça-feira, residentes e autoridades locais disseram à Lusa que grupos armados que têm atacado aldeias no norte de Moçambique, provocando vários mortos, eram suspeitos de ter assassinado mais três pessoas.