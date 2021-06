"Governo português devia ter uma posição de firmeza para com o Reino Unido": Rui Rio sobre retirada de Portugal da lista verde

para

Rui Rio, presidente do PSD, disse esta terça-feira que "o Governo português devia ter uma posição de firmeza para com o Reino Unido", sobre a retirada de Portugal da lista verde, acrescentando que o País está se a portar de forma muito injusta com Portugal".O presidente do PSD falava no âmbito da nomeação de Pedro Adão Silvacomissáriocomemorações25 de Abril.Relativamente à decisão de Espanha em recuar na decisão de não ser exigido teste à Covid-19 ao atravessar a fronteira entre Portugal e Espanha, Rio afirmou que "ainda bem que acabou em bem".