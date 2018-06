Governo prepara "aliança" com a direita para aprovar alterações sobre a Concertação Social

Líder da CGTP reafirmou este sábado "profundo repúdio" quanto ao acordo da Concertação Social sobre legislação laboral.

Por Lusa | 14:21

O líder da CGTP reafirmou este sábado "profundo repúdio" quanto ao acordo da Concertação Social sobre legislação laboral e apelou ao PS para rejeitar a proposta do Governo, considerando que o executivo está a preparar uma "aliança" com a direita.

"O que está em marcha é uma tentativa de o Governo fazer uma aliança com o PSD e o CDS para aprovarem esta proposta de lei [sobre legislação laboral] na Assembleia da República", disse o secretário-geral da central sindical, Arménio Carlos, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Para Arménio Carlos, caso o PS aprove a proposta de lei do Governo ao lado do PSD e do CDS, isso significará um regresso ao "bloco central de interesses contra o qual os portugueses votaram em 2015".