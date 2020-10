O Governo prepara-se para avançar com cercas sanitárias locais, tal como ocorreu em março e maio em Ovar, e ainda com o dever de permanência no domicílio a partir de determinada hora da noite nas zonas com maior nível de contágio de Covid-19, apurou o Correio da Manhã. As medidas visam travar a pandemia mas também evitar um novo estado de emergência.