Governo prepara compra 143 mil doses de vacinas contra a gripe para o inverno

O Governo prepara-se para comprar 146 mil doses a vacina contra a gripe, com o objetivo de reforçar a resposta do SNS à doença no período do próximo inverno.Em declarações à TVI24, António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, confirmou esta sexta-feira o reforço na compra de doses para preparar a época do outono/inverno."Vamos fazer um reforço de 7%, mais 146 mil doses para podermos estar preparados para esta situação", afirmou o responsável, adiantando que o objetivo é manter a vigilância epidemiológica e reforçar a vacinação contra a gripe sazonal.Este incremento significa que Portugal irá ter 2,3 milhões de vacinas contra a gripe este ano.