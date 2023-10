O Governo vai avançar com um plano de apoio aos professores que são colocados longe da sua residência habitual.



“Está a ser debatido e desenhado dentro do Governo uma medida de apoio a professores deslocados. Só é surpresa para os que não estiveram atentos à entrevista do primeiro-ministro”, afirmou na quarta-feira o secretário de Estado da Educação, António Leite, num debate organizado pelo ‘Público’.









