Governo prepara revisão do Código do Trabalho por causa do estatuto do cuidador informal

O Governo está a preparar uma revisão ao Código do Trabalho para incluir as medidas laborais previstas no âmbito do estatuto do cuidador informal, revelou esta quarta-feira a ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho.

A ser ouvida no parlamento, no âmbito de uma audição regimental, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse que as medidas laborais previstas no âmbito do estatuto do cuidador informal foram já apresentadas aos parceiros sociais no seio da concertação social.

"E o nosso objetivo é incluí-las na revisão do Código do Trabalho, que estamos a preparar", adiantou Ana Mendes Godinho.