Governo prevê gastar 467 milhões para pagar horas extras aos profissionais de saúde

O pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Ministério da Saúde vai custar 466,8 milhões de euros em 2024. O Governo prevê gastar 6,2 mil milhões de euros com o pessoal (mais 14% face a 2023), dos quais 961,1 milhões em suplementos de remunerações e 219,4 milhões em noites e suplementos.A proposta de Orçamento do Estado prevê ainda que a Saúde receba 176,6 milhões de euros do Imposto Sobre o Tabaco, 92,5 milhões de euros do Imposto Sobre as Bebidas Alcoólicas e 106,5 milhões das lotarias, apostas mútuas e imposto de jogo.Nas medidas preconizadas para 2024, consta o alargamento dos gabinetes de saúde oral nos centros de saúde e a revitalização do programa cheque-dentista, "promovendo o acesso de cuidados de saúde oral a crianças, jovens e pessoas em situações especialmente vulneráveis".Na saúde mental, vão ser criadas equipas comunitárias de saúde mental e serviços de internamento nos hospitais Amadora-Sintra, CH Oeste, CH Entre Douro e Vouga, CH Tondela Viseu e CH Médio Ave.