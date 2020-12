Governo prolonga prazo das candidaturas para remoção do amianto nas escolas

O Governo prolongou esta sexta-feira o prazo para apresentação das candidaturas ao programa nacional para erradicar o amianto das escolas.



O prazo, que deveria ter terminado na passada segunda-feira, dia 30 de novembro, foi agora prolongado até 30 de dezembro, após terem sido identificados mais equipamentos escolares que continham a substância.





Ministério da Coesão Territorial

De acordo com um comunicado do, 171 municípios aderirem ao programa, num universo de 624 escolas, do pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.Foram submetidas, até ao momento, candidaturas de 460 escolas, distribuídas por 130 munícipios, nomeadamente: Norte com 158 escolas (61,5%) de 42 municípios (71%); Centro com 101 escolas (88,6%) de 44 municípios (80%); Lisboa e Vale do Tejo com 143 escolas (87,7%) de 16 municípios (100%); Alentejo, com 33 escolas (55,9%) de 19 municípios (66%); e o Algarve com 25 escolas (80,6%) de 9 municípios (69%).As candidaturas já submetidas solicitaram uma verba de mais de 75 milhões de euros.