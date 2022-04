Governo prolonga situação de alerta devido à pandemia até 22 de abril

O Governo prolongou esta terça-feira a situação de alerta devido à pandemia de Covid-19 até ao dia 22 de abril, segundo o comunicado do Conselho de Ministros esta terça-feira divulgado.

A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, terminava no próximo dia 18.

"Foi aprovada a resolução que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23h59 do dia 22 de abril de 2022", refere o comunicado.



Segundo o Governo, a resolução "mantém inalteradas as medidas atualmente em vigor





Entre as medidas em vigor está a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços interiores públicos, serviços de saúde e transportes.Para quem não tem a dose de reforço da vacina contra Covid-19, mantém-se a obrigatoriedade do teste negativo ao coronavírus SARS-CoV-2 nas visitas a lares e em estabelecimentos de saúde, tendo em conta que são grupos de especial vulnerabilidade.