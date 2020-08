Governo prolonga situação de contingência na região de Lisboa até 31 de agosto

O Conselho d Ministrou prolongou esta quinta-feira a declaração de situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa e de alerta para o restante território até às 23h59 do dia 31 de agosto de 2020.Segundo explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros, esta decisão teve em conta que se mantêm "as mesmas condições de há 15 dias".Uma das novidades passa pelos horários dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços nas áreas abrangidas pela situação de contingência, que poderão ser adaptados pelos Presidentes das Câmaras, "mediante parecer favorável da autoridade de saúde local e das forças de segurança".

Já nas áreas em situação de alerta, o comércio a retalho e os serviços podem passar a abrir antes das 10h00. No entanto, os serviços públicos deverão "manter, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, determinando-se que o atendimento prioritário possa ser realizado sem marcação prévia".



Para a tomada da decisão foi feita uma avaliação "de todos os critérios definidos em abril pelo Governo, no início do processo de desconfinamento, relativamente à capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde], à capacidade de testagem do SNS, à redução do número de doentes internados em enfermaria e em cuidados intensivos e à redução do número de óbitos", acrescentou Mariana Vieira da Silva.