O Governo vai lançar já no próximo ano um programa de formação para atrair jovens médicos aos hospitais de zonas menos povoadas. Chama-se ‘Mais Médicos’ e irá aplicar-se a sete unidades hospitalares localizadas em Bragança, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre, Santiago do Cacém e Beja.



Trata-se de um modelo com benefícios salariais e de habitação, ou seja, os médicos que fizerem parte da especialidade num hospital do Litoral e a outra parte num hospital numa zona menos povoada vão receber mais e terão casa paga.









