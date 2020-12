Governo promove 83 administradores hospitalares

O Ministério da Saúde, através de despacho publicado em Diário da República com assinatura do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, procedeu à mudança de grau de 83 administradores hospitalares.Deste total, 68 foram promovidos a administradores do 3º grau do quadro único; 14 foram promovidos a administradores do 2º grau; e apenas um passou a administrador de 1º grau.