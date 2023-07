Governo quer 300 médicos de Cuba no SNS

O Governo pretende contratar 300 médicos cubanos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas quer a Ordem quer os sindicatos estão apreensivos com a medida."Significa que o ministro da Saúde está a desistir dos médicos que são formados em Portugal", considera Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, lamentando que não exista "nenhuma iniciativa precisamente para melhorar as condições de trabalho e a captação dos médicos que se formaram em Portugal".O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, recorda que há vários anos foram contratados médicos cubanos, uma solução que "não funcionou"."A contratação é feita ao Governo cubano e vamos ter o Governo português a apoiar efetivamente uma ditadura que utiliza os seus serviços para enviar médicos para o estrangeiro", sublinhou. No primeiro de dois dias de greve dos médicos – com adesão a 90% a nível nacional, segundo a FNAM –, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, considerou que a contratação de médicos cubanos "não será suficiente" para colmatar a falta de clínicos no SNS.