Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo quer alargar licenças parentais e aumentar abonos

Executivo desenvolveu um programa que tem como fim ajudar à "conciliação da vida profissional, pessoal e familiar".

Por Lusa | 15:23

O Governo tem uma proposta para alargar as licenças parentais e aumentar os abonos familiares. As medidas vêm expressas no Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar que será anunciado esta quarta-feira, em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.



A iniciativa composta por 33 medidas partiu do gabinete da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e do ministro do Trabalho, José António Vieira da Silva, de acordo com uma entrevista à TSF.



Uma das medidas propostas fala do "alargamento da licença parental inicial exclusiva do pai de 15 para 20 dias úteis", uma medida que já consta numa proposta de lei do Governo enviada para a Assembleia da República e que aguarda agendamento. Esta é uma licença que deve ser gozada assim que a criança nasce.



O programa prevê ainda que os pais passem a ter direito a uma licença facultativa de 15 dias caso as mães não sejam elegíveis para licença de maternidade.



Relativamente aos abonos familaires, o governo defende a necessidade aumentar "o montante em função da idade, nos primeiros seis anos de vida" e, além disso, "alargar a majoração em agregados familiares com dois ou mais filhos, para crianças com menos de 12 meses".