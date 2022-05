Governo quer criar modelo de incentivos para atrair médicos de família

O Governo está a trabalhar num modelo de incentivos para atrair médicos de Medicina Geral e Familiar para zonas "especialmente carenciadas", nomeadamente em Lisboa e Vale do Tejo, no Algarve e no Alentejo, anunciou esta terça-feira a ministra da Saúde.

Numa audição parlamentar no âmbito da apreciação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), Marta Temido explicou que estão a trabalhar para oferecer "um regime majorado de incentivos", nomeadamente no reforço da compensação remuneratória, para os médicos de família que aceitem trabalhar em zonas especialmente carenciadas.

"Neste momento, houve 324 recém-especialistas que obtiveram aprovação no concurso de primeira época de formação de especialistas em Medicina Geral e familiar em 2022. Ou seja, quando forem homologadas as notas, penso que isso estará para breve, teremos a possibilidade de desafiar estes profissionais a continuarem no SNS", afirmou Marta Temido em resposta a questões levantadas pelo deputado do PSD, Rui Cristina, sobre os utentes sem médico de família, que são cerca de 1,3 milhões.