Governo quer diminuir velocidade nas autoestradas para poupar consumo de energia

O Governo publicou em Diário da República uma nova resolução que pretende definir "medidas preventivas, tendo em vista a garantia da segurança do abastecimento de energia". Na nota consta a recomendação da diminuição do limite máximo de velocidade nas autoestradas portuguesas de 120 km/h para 100 km/h.Além desta medida, segundo avança o Jornal I esta sexta-feira, o Governo recomenda também a adoção do regime de teletrabalho, quando possível, o aumento do uso de transportes públicos e ainda optar por fazer percursos a pé.