Governo quer levar Código do Trabalho a votação este mês

Executivo tem a intenção de levar o seu diploma a votos quando acabar a discussão pública, no dia 18.

19:26

As propostas de alteração ao Código do Trabalho deverão afinal ser votadas ainda este mês. O Governo tem a intenção de levar a sua proposta a votação depois do fim do período de apreciação pública, o que pode acontecer no plenário do dia 18. E neste cenário tanto o PCP como o Bloco de Esquerda levam várias das suas propostas a votos já esta sexta-feira.

"O Governo apresentará um requerimento para que a sua proposta baixe sem votação durante sete dias. Até ao dia 12 em que finda o período apreciação pública. O agendamento dessa votação dependerá do Parlamento", respondeu ao Negócios fonte oficial da secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Isto significa que pode ser votado no plenário de dia 18, desde que o PS não se oponha a esta votação, o que não se espera que aconteça.