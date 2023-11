Governo quer pagar menos a 5 mil médicos

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirma que a última proposta do ministro da Saúde de atualizar o salário dos médicos em 8,5% (o que conjugado com a redução do horário de 40 para 35 horas daria um aumento de 22,7%) exclui parte dos profissionais.



“Essa aritmética não chega a todos, nomeadamente aos que não fazem urgências devido à idade ou porque a sua especialidade não tem, e aos que não transitam para as 35 horas”, disse ao CM Jorge Roque da Cunha, do SIM, estimando que cerca de cinco mil médicos sejam excluídos e fiquem com um aumento de apenas 5,5%.









