Governo quer restringir espaços dos fumadores em restaurantes e bares

O Governo pretende restringir os espaços dos fumadores nos restaurantes e bares com, pelo menos, 100 metros quadrados na área para clientes e um pé-direito mínimo de três metros.A informação é avançada na edição desta sexta-feira do jornal Público.Em cima da mesa está ainda a proposta de separar os locais de fumadores (que não podem ultrapassar os 20% da área) por antecâmaras ventiladas através de portas automáticas de correr.A discussão pública da medida termina no próximo dia 17 de agosto e pretende apertar a lei do tabaco nestes locais.