Está em marcha o plano para a testagem massiva de despistagem da Covid-19 junto da população. Numa fase inicial serão realizados cerca de 400 mil testes a cada 14 dias, o que garante uma média diária de 28 mil testes, que se junta aos 30 mil realizados quando se verificam sintomas em casos suspeitos ou contactos de risco.





A estimativa dos 400 mil testes é apontada pelo médico Germano de Sousa, responsável pelos laboratórios de análises clínicas com o mesmo nome. "É um valor perfeitamente aceitável e que se enquadra dentro da norma da Direção-Geral da Saúde", disse ao. O antigo bastonário da Ordem dos Médicos confirmou aoque os seus laboratórios - com capacidade para realizar 13 mil testes diários - estão preparados para participar no plano de realização de testagem massiva.