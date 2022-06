Governo quer "trabalhar rapidamente" na construção de nova prisão de Ponta Delgada

O secretário de Estado Adjunto e da Justiça disse esta segunda-feira ser necessário "trabalhar rapidamente para resolver o problema" do novo Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, depois de o Tribunal ter determinado a abertura de um novo concurso.

Falando aos jornalistas após uma audiência com o líder do Governo dos Açores na sede da Presidência, em Ponta Delgada, Jorge Alves Costa avançou que o ministério da Justiça está "a analisar os impactos" que a decisão do Tribunal vai ter na construção de uma nova prisão em São Miguel.